Kim Rusk confirme son retour à la radio

Kim Rusk a dévoilé son nouveau projet et signe un retour dans un univers médiatique qu’elle connaît bien!

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle se joint à l’équipe de l’émission Le Boost à ÉNERGIE 94,3, aux côtés de Rémi-Pierre Paquin, Martin Tremblay, François Pérusse, Mike Beaudoin et Tommy Néron.