Kim Rusk confirme son retour à la radio

Kim Rusk a dévoilé son nouveau projet et signe un retour dans un univers médiatique qu’elle connaît bien!
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle se joint à l’équipe de l’émission Le Boost à ÉNERGIE 94,3, aux côtés de Rémi-Pierre Paquin, Martin Tremblay, François Pérusse, Mike Beaudoin et Tommy Néron.
Dans le communiqué, Kim a confié que ce nouveau projet représentait pour elle un véritable retour à la maison. «Je reviens à la maison! Je suis tellement heureuse de retrouver la grande famille d’ÉNERGIE, avec qui j’ai réellement des atomes crochus. Je suis contente de reprendre la coanimation d’une émission matinale avec des collègues en or, qui sont déjà super appréciés du public.»
Ce n’est pas le seul projet qui attend Kim cet automne. L’animatrice est également à la barre des Vendredis OD. Aux côtés d’anciens candidats, Laurie Doucet, Robin Messier, Sansdrick Lavoie, Rym Nebbak et Maripier Morin, elle analyse l’aventure qui se déroule à Chypre.
