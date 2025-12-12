Kim Rusk souligne une journée importante pour son papa, Patrick Zabbé

L'animatrice Kim Rusk avait une raison bien spéciale de célébrer aujourd'hui: l'anniversaire de son papa, le chanteur Patrick Zabé!

Connue pour sa grande proximité avec sa famille, Kim Rusk a tenu à souligner l'événement en partageant deux clichés adorables en story sur son compte Instagram pour souhaiter une bonne fête à son père.