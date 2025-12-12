Passer au contenu principal
Kim Rusk souligne une journée importante pour son papa, Patrick Zabbé

L'animatrice Kim Rusk avait une raison bien spéciale de célébrer aujourd'hui: l'anniversaire de son papa, le chanteur Patrick Zabé!

Connue pour sa grande proximité avec sa famille, Kim Rusk a tenu à souligner l'événement en partageant deux clichés adorables en story sur son compte Instagram pour souhaiter une bonne fête à son père.

La première photo, prise récemment, montre Patrick Zabé, prêt à déguster un délicieux breuvage de Chocolat Favoris.

En légende, l'animatrice a écrit un message touchant empreint d’humour:

«84 ans aujourd'hui pour Senior Météo. Love u Dad.»

Pour ceux qui chercheraient le pourquoi de ce surnom, Señior Météo est un clin d'œil à sa célèbre chanson parue en 1975.

Un souvenir de son «Daddy Cool» pour l'occasion

Pour le deuxième cliché, Kim Rusk a fouillé dans ses archives personnelles. Il s'agit d'une photo souvenir datant de l’époque phare des moustaches.

On y découvre le chanteur d'Agadou dou dou dans ses jeunes années, arborant fièrement la sienne.

Des nouvelles rassurantes après des moments difficiles

Cette célébration est particulièrement touchante, car la santé de Patrick Zabé a connu des hauts et des bas ces derniers temps.

Kim Rusk a fait preuve d'une grande transparence avec ses abonnés en donnant régulièrement des nouvelles de l'état de santé de son père atteint de Parkinson, notamment à la suite d’une suite d’opérations.

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Patrick Zabé!

