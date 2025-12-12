Kim Rusk souligne une journée importante pour son papa, Patrick Zabbé

Début du contenu principal.
L'animatrice Kim Rusk avait une raison bien spéciale de célébrer aujourd'hui: l'anniversaire de son papa, le chanteur Patrick Zabé!
Connue pour sa grande proximité avec sa famille, Kim Rusk a tenu à souligner l'événement en partageant deux clichés adorables en story sur son compte Instagram pour souhaiter une bonne fête à son père.
La première photo, prise récemment, montre Patrick Zabé, prêt à déguster un délicieux breuvage de Chocolat Favoris.
En légende, l'animatrice a écrit un message touchant empreint d’humour:
«84 ans aujourd'hui pour Senior Météo. Love u Dad.»
Pour ceux qui chercheraient le pourquoi de ce surnom, Señior Météo est un clin d'œil à sa célèbre chanson parue en 1975.
Un souvenir de son «Daddy Cool» pour l'occasion
Pour le deuxième cliché, Kim Rusk a fouillé dans ses archives personnelles. Il s'agit d'une photo souvenir datant de l’époque phare des moustaches.
On y découvre le chanteur d'Agadou dou dou dans ses jeunes années, arborant fièrement la sienne.
Cette célébration est particulièrement touchante, car la santé de Patrick Zabé a connu des hauts et des bas ces derniers temps.
Kim Rusk a fait preuve d'une grande transparence avec ses abonnés en donnant régulièrement des nouvelles de l'état de santé de son père atteint de Parkinson, notamment à la suite d’une suite d’opérations.
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Patrick Zabé!
