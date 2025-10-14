Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Il faut voir la luxueuse cabane que Kim Rusk a construite pour sa fille!

PAR :

Kim Rusk nous a habitués à ses talents derrière le micro et devant la caméra, mais elle vient de prouver une fois de plus qu'elle est tout aussi à l'aise avec une perceuse et un marteau.

Dans une récente story partagée sur son compte Instagram, on a pu découvrir son plus récent projet: la construction d'une cabane dans un arbre pour sa fille. Et attention, on est loin de la petite cabane improvisée!

Un projet de construction luxueux et complexe

C’est dans un extrait déposé sur Instagram qu’on a pu voir l'animatrice à l'œuvre, elle qui a documenté les différentes étapes de la construction.

Le résultat final est tout simplement spectaculaire et loin des recoins prêts à accumuler les toiles d’araignées: une cabane luxueuse, solide et stylée qui a fait le bonheur de sa fille, réaction à l’appui.

Voici un projet inspirant qui prouve encore une fois que Kim Rusk a plus d'une corde à son arc, elle qui peut se vanter d’être une excellente femme de la construction.

Vous aimerez aussi:

En Vedette
PAR :