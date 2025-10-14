Il faut voir la luxueuse cabane que Kim Rusk a construite pour sa fille!

Kim Rusk nous a habitués à ses talents derrière le micro et devant la caméra, mais elle vient de prouver une fois de plus qu'elle est tout aussi à l'aise avec une perceuse et un marteau.

Dans une récente story partagée sur son compte Instagram, on a pu découvrir son plus récent projet: la construction d'une cabane dans un arbre pour sa fille. Et attention, on est loin de la petite cabane improvisée!