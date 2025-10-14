Il faut voir la luxueuse cabane que Kim Rusk a construite pour sa fille!

Début du contenu principal.
Kim Rusk nous a habitués à ses talents derrière le micro et devant la caméra, mais elle vient de prouver une fois de plus qu'elle est tout aussi à l'aise avec une perceuse et un marteau.
Dans une récente story partagée sur son compte Instagram, on a pu découvrir son plus récent projet: la construction d'une cabane dans un arbre pour sa fille. Et attention, on est loin de la petite cabane improvisée!
C’est dans un extrait déposé sur Instagram qu’on a pu voir l'animatrice à l'œuvre, elle qui a documenté les différentes étapes de la construction.
Le résultat final est tout simplement spectaculaire et loin des recoins prêts à accumuler les toiles d’araignées: une cabane luxueuse, solide et stylée qui a fait le bonheur de sa fille, réaction à l’appui.
Voici un projet inspirant qui prouve encore une fois que Kim Rusk a plus d'une corde à son arc, elle qui peut se vanter d’être une excellente femme de la construction.
Vous aimerez aussi: