Avez-vous déjà eu des relations sexuelles au travail? Kim Rusk répond

Kim Rusk a fait réagir ses coanimateurs et les auditeurs d’Énergie en répondant à une question très crue sur sa vie sexuelle.
Restez avec moi, je vous explique si vous n’étiez pas à l’écoute du Boost mercredi matin.
Kim Rusk expliquait effectivement que 26% des gens déclarent avoir déjà eu des relations sexuelles au travail, elle qui a confié faire partie de cette statistique.
Gênée et surtout affirmant à la blague ne pas savoir si elle devait dire ça sur les ondes, de peur que ses patrons l’entendent, elle a expliqué ce qui s’était passé.
On adore la réflexion sur les caméras qui est venue APRÈS l’acte! Visiblement, elle ne s’est pas fait prendre, mais a tout de même usé d’honnêteté pour revenir sur ce moment qui a eu lieu tout juste à côté d’un poste de police.
Rappelons qu’on apprenait en début de semaine que Kim Rusk était de retour à Énergie 94,3, elle qui passe ses matins en notre compagnie dans Le Boost aux côtés de Rémi-Pierre Paquin, Martin Tremblay, François Pérusse, Mike Beaudoin et Tommy Néron.
À notre grand bonheur, l’animatrice est également à la barre des Vendredis OD.
Aux côtés d’anciens candidats, Laurie Doucet, Robin Messier, Sansdrick Lavoie, Rym Nebbak et Maripier Morin, elle analyse l’aventure qui se déroule à Chypre.