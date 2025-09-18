Avez-vous déjà eu des relations sexuelles au travail? Kim Rusk répond

Kim Rusk a fait réagir ses coanimateurs et les auditeurs d’Énergie en répondant à une question très crue sur sa vie sexuelle.

Restez avec moi, je vous explique si vous n’étiez pas à l’écoute du Boost mercredi matin.

Kim Rusk expliquait effectivement que 26% des gens déclarent avoir déjà eu des relations sexuelles au travail, elle qui a confié faire partie de cette statistique.

Gênée et surtout affirmant à la blague ne pas savoir si elle devait dire ça sur les ondes, de peur que ses patrons l’entendent, elle a expliqué ce qui s’était passé.