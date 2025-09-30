Kim Rusk donne des nouvelles de la santé de son père: «Il se bat»

Kim Rusk nous a donné des nouvelles de son célèbre papa, Patrick Zabé, ce matin sur les ondes d'ÉNERGIE 94,3 Montréal.

Atteint du Parkinson, le chanteur dû subir deux importantes opérations au cours des dernieres jours. La coanimatrice du Boost! était donc absente lundi car elle était au chevet de son père.

Avec transparence, Kim Rusk s'est confiée sur l'état de santé de Patrick Zabé.

Elle a entre autres expliqué qu'il ne peut plus marcher depuis environ 6 ans, mais qu'il est encore bien présent malgré la maladie. Il pourra rentrer chez lui sous peu en compagnie de sa conjointe, que Kim Rusk considère comme un ange.