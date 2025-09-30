Kim Rusk donne des nouvelles de la santé de son père: «Il se bat»

Début du contenu principal.
Kim Rusk nous a donné des nouvelles de son célèbre papa, Patrick Zabé, ce matin sur les ondes d'ÉNERGIE 94,3 Montréal.
Atteint du Parkinson, le chanteur dû subir deux importantes opérations au cours des dernieres jours. La coanimatrice du Boost! était donc absente lundi car elle était au chevet de son père.
Avec transparence, Kim Rusk s'est confiée sur l'état de santé de Patrick Zabé.
Elle a entre autres expliqué qu'il ne peut plus marcher depuis environ 6 ans, mais qu'il est encore bien présent malgré la maladie. Il pourra rentrer chez lui sous peu en compagnie de sa conjointe, que Kim Rusk considère comme un ange.
Voici les touchantes confidences de l'animatrice sur la santé de son père:
«Papa va bien maintenant. Ça a été un petit peu plus rough depuis jeudi passé, je vous dirais. J’ai dû manquer le travail parce que j’étais à Québec, non pas pour le hockey mais pour aller supporter le daddy, daddy cool! Honnêtement, à presque 84 ans, ça me fascine de voir à quel point mon père, il est fort. Il se bat. Il se bat pour maladie qui est le Parkinson, mais il y a toujours des petits effets collatéraux à ça. On répare des bouts. D’après moi, il est presque neuf, là!»
Kim Rusk a ensuite expliqué qu'elle avait vécu beaucoup de stress avant ces nouvelles opérations. Elle ne savait pas si les médecins pourraient aller de l'avant sans anesthésie générale.
«J’avais tellement peur. J’attendais l’appel. Et ça a été les trois heures les plus longues de ma vie, de mon existence. Parce que c'est l'homme de ma vie, mon père.»
Vous pouvez écouter ce moment de radio en appuyant sur «Play» ci-dessous:
Nous envoyons de la douceur à toute la famille.
Rappelons que Kim Rusk s'est jointe à l’équipe de l’émission Le Boost à ÉNERGIE 94,3 cette saison, aux côtés de Rémi-Pierre Paquin, Martin Tremblay, François Pérusse, Mike Beaudoin et Tommy Néron.
Rendez-vous tous les matins en semaine dès 5h25 sur les ondes du 94,3 à Montréal ou sur iHeartRadio.
Vous aimerez aussi: