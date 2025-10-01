Kim Rusk: «On réalise trop tard que la violence ne s’éteint jamais toute seule»

Envoyer un message aux hommes, aux femmes et à la société

L’animatrice des Vendredis OD invite les hommes violents à aller chercher de l’aide «avant que ça détruise une vie.» Elle incite les femmes prises dans les griffes d’un homme souffrant de ces problèmes, à aller vers les bonnes ressources: «Vous n’êtes pas seules, il y a des refuges, des gens prêts à vous tendre la main. Vous méritez d’être protégées.»

En terminant, elle a voulu communiquer une triste réalité: «Il faut cesser de fermer les yeux, parce qu’on ne peut pas se dire: ‘’On ne le savait pas. ’’On le savait. Ça fait 16 fois qu’il brisait ses conditions et la justice n’a pas été capable de la protéger et ça, c’est aussi un problème.» Écoutez tout le moment radio plus haut.

