Karine Vanasse revient sur sa décision de dévoiler son amoureux au grand jour!

Karine Vanasse confie que Guillaume et elle étaient heureux d’avoir vécu leur relation à l’écart du public jusqu’à maintenant. Cependant, ils ont ressenti le besoin d’officialiser leur union pour que leur couple ne surprenne plus leur entourage:

«Ça fait plus de deux ans que nous formons un couple. À un moment donné, nous avons eu envie que les gens ne soient plus surpris en nous voyant ensemble. On a donc décidé de l’annoncer à tout le monde en même temps en faisant une vidéo sur Instagram. Cependant, nous allons demeurer discrets pour la suite des choses», a confié Karine au 7 Jours.

Bien qu’ils soient ensemble depuis longtemps, cette démarche leur a permis de tourner une page. Tout en restant attachée à préserver une partie de sa vie privée, l’actrice et animatrice admet qu’il est parfois libérateur de ne pas avoir à dissimuler des aspects importants de sa vie!