Normand D'Amour brille sur le tapis rouge avec sa conjointe connue

Depuis quelques années, Normand D'Amour et Pascale Montreuil partagent aussi les projecteurs sur scène. Ils jouent ensemble dans la comédie Le dîner de cons, mise en scène par André Robitaille, un spectacle qui continue de faire rire le public partout au Québec.

Pascale Montreuil, quant à elle, est bien connue pour ses rôles marquants dans des productions télévisées. On a pu l’apercevoir dans la première saison de STAT et dans d'autres séries populaires comme Lac-Noir, Audrey est revenue et District 31.

Lors du Gala Québec Cinéma, Normand n’a pas seulement brillé sur le tapis rouge, mais également sur scène. L’acteur a fait une brève apparition dans un numéro humoristique avec Pier-Luc Funk et Phil Roy. Le moment fort est survenu lorsque Steve Laplante, depuis la salle, a crié: «Y a-t-il un médecin dans la salle?», un clin d’œil évident au personnage de Pascal St-Cyr que Normand D'Amour incarne dans STAT.