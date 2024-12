Évelyne Brochu ose la transparence sur le tapis rouge du Gala Québec Cinéma

Ce dimanche, lors de la 26e édition du Gala Québec Cinéma, Évelyne Brochu a une fois de plus confirmé son statut d’icône de style.

Dans une soirée où les projecteurs étaient braqués sur le talent et la créativité du cinéma québécois, l’actrice et chanteuse a captivé l’attention avec une tenue à la fois audacieuse et élégante.

Vêtue d’une robe longue noire diaphane signée Aya Muse, Évelyne Brochu a osé la transparence avec un décolleté révélateur, mais toujours empreint de raffinement.