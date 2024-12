Gala Québec Cinéma 2024: Découvrez tous les gagnants de la soirée!

Ce soir, le Gala Québec Cinéma a pris d’assaut les écrans et les cœurs, célébrant en grand le talent et la créativité des artistes et artisans qui font rayonner le 7e art québécois.

Diffusé sur Noovo et Noovo.ca, et présenté en collaboration avec Bell Média, cet événement tant attendu a vu Phil Roy faire ses débuts remarqués à l’animation, avec un mélange parfait d’humour, de spontanéité et de moments touchants!

Le tapis rouge a été illuminé par une panoplie de vedettes bien-aimées du public. Parmi les invités d’honneur, Louis-José Houde a marqué les esprits en remettant le prestigieux Prix Michel-Côté, rendant hommage à des performances inoubliables. Le gala a également accueilli des figures emblématiques comme Marc Labrèche, Mona de Grenoble, Pier-Luc Funk, Laurence Leboeuf, Rémy Girard, Karine Vanasse, et même des apparitions surprises d’artistes internationaux, qui ont ajouté une touche d’exclusivité à la soirée.