Voici quand Justin Morissette arrive dans STAT

On savait déjà que Justin Morissette allait jouer un rôle dans la quatrième saison de STAT.
Sa mère, Véronique Cloutier, l’avait d’ailleurs mentionné sur les ondes de Rouge FM, dans son émission Véronique et les Fantastiques.
Il fera son entrée à l’hôpital Saint-Vincent dès la semaine prochaine.
Le jeune humoriste et désormais comédien n’incarnera pas un patient, mais plutôt un visiteur venu voir William Delisle (Xavier Rivard-Désy), ce fameux patient qui a du vin dans la vessie.
Son personnage jouera un rôle clé dans cette intrigue étrange, en aidant à mettre en place les éléments du puzzle qu’Antoine Diamand (Jean-Philippe Perras) parviendra finalement à résoudre.
Justin devient le troisième enfant de Véronique Cloutier et Louis Morissette à faire une apparition dans STAT.
Sa sœur Delphine a pris part à la troisième saison, où elle incarnait Jade, une jeune femme victime d’un grave accident de voiture. Alors que sa sœur Mégane, au volant, s’en sortait avec des blessures mineures, Jade, elle, voyait son destin bouleversé.
En janvier dernier, c’est Raphaëlle Morissette qui a était sur le plateau de la série, dans le rôle d’Éva-Jade, une adolescente blessée dont la mère faisait une pression excessive pour qu’elle reprenne le sport rapidement.
Pour en savoir plus, il faudra être à l’écoute de STAT ce mardi à 20 h sur les ondes d’ICI TÉLÉ. L’épisode est déjà disponible en primeur sur l’EXTRA ICI TOU.TV.
