Véronique Cloutier confirme que son fils Justin Morissette jouera dans STAT

Hier, à Véronique et les Fantastiques, Véronique Cloutier a confirmé que son fils Justin Morissette apparaîtra dans la prochaine saison de STAT.
Aux côtés de Stéphane Rousseau, Pascale Renaud-Hébert et Pierre Hébert, la reine-mère de Rouge FM a révélé que Justin sera le troisième de ses enfants à décrocher un rôle dans la populaire série.
Alors qu’elle parlait du retour de STAT avec Stéphane et Pascale, Véronique Cloutier a révélé que son fils avait participé à deux jours de tournage.
«J’ai un mini secret à dire sur STAT : mon fils va jouer dedans. Il a eu un petit rôle, il a tourné deux jours. Une histoire incroyable.»
De son côté, Stéphane Rousseau a ajouté l’avoir observé de loin sur le plateau, affirmant qu’il était très bon et pleinement impliqué.
Delphine a participé à la troisième saison en incarnant Jade, une jeune femme impliquée dans un accident de voiture. Alors que sa sœur Mégane, qui conduisait le véhicule, s’en est sortie avec des blessures mineures, Jade n’a pas eu la même chance.
Opérée d’urgence, son état a nécessité les soins d’Isabelle et Régis, mais tous deux demeuraient peu optimistes quant à son avenir.
En janvier dernier, Raphaëlle Morissette avait quant à elle campé le rôle d’Éva-Jade, une jeune fille blessée dont la mère insistait de façon intense pour qu’elle reprenne rapidement le sport.
Pour l’instant, on ne sait pas encore quand Justin apparaîtra dans la série, mais son rôle devrait être dévoilé sous peu. STAT est diffusée les mardis à 20 h sur ICI Télé.
