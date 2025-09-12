Véronique Cloutier confirme que son fils Justin Morissette jouera dans STAT

Hier, à Véronique et les Fantastiques, Véronique Cloutier a confirmé que son fils Justin Morissette apparaîtra dans la prochaine saison de STAT.

Aux côtés de Stéphane Rousseau, Pascale Renaud-Hébert et Pierre Hébert, la reine-mère de Rouge FM a révélé que Justin sera le troisième de ses enfants à décrocher un rôle dans la populaire série.