Julie Le Breton: voici les dernières nouvelles sur la comédienne

Le parcours professionnel de Julie Le Breton

La comédienne a été découverte dans Watatatow en 1998, alors qu'elle tenait le rôle de Geneviève St-Pierre. Mais, saviez-vous que Julie était aussi la voix de Snoro dans Macaroni tout garni?

Impossible de passer sous silence sa performance remarquée dans le film Québec-Montréal, qui est sorti en 2002.

Plus récemment, en 2023, Le Breton a brillé en interprétant Miss Carmichael dans Complètement Lycée, puis le rôle principal dans la série à succès Le retour d'Anna Brodeur.

Lieu et date de naissance

Arvida, le 8 septembre 1975

Les membres de sa famille

En 2025, lors des Prix Gémeaux, Julie Le Breton a officialisé sa relation avec son conjoint Louis, un technicien qu'elle a rencontré sur le plateau du Retour d’Anna Brodeur.

La comédienne à deux soeurs aînées et un frère cadet. Ces derniers ont beaucoup voyagé en raison du travail de leur père, qui travaillait chez Alcan.