Julie Le Breton: voici les dernières nouvelles sur la comédienne

La deuxième saison du Retour d'Anna Brodeur, la série acclamée mettant en vedette Julie Le Breton, sera bientôt disponible. La comédienne chouchou a un CV bien garni, et sa carrière n'est pas sur le point de s'essouffler.

Amour, tournages et tapis rouges, voici ce qui se passe pour la star.

Le parcours professionnel de Julie Le Breton

La comédienne a été découverte dans Watatatow en 1998, alors qu'elle tenait le rôle de Geneviève St-Pierre. Mais, saviez-vous que Julie était aussi la voix de Snoro dans Macaroni tout garni?

Impossible de passer sous silence sa performance remarquée dans le film Québec-Montréal, qui est sorti en 2002.

Plus récemment, en 2023, Le Breton a brillé en interprétant Miss Carmichael dans Complètement Lycée, puis le rôle principal dans la série à succès Le retour d'Anna Brodeur.

Lieu et date de naissance

Arvida, le 8 septembre 1975

Les membres de sa famille

En 2025, lors des Prix Gémeaux, Julie Le Breton a officialisé sa relation avec son conjoint Louis, un technicien qu'elle a rencontré sur le plateau du Retour d’Anna Brodeur.

La comédienne à deux soeurs aînées et un frère cadet. Ces derniers ont beaucoup voyagé en raison du travail de leur père, qui travaillait chez Alcan.

