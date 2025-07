Voici quand commenceront les émissions les plus attendues sur Noovo

Date de diffusion: Mardi 21 h, dès le 9 septembre

Cette série documentaire suit le quotidien glamour d’Isabelle Gauvin, Tatiana Londono, Sonia Zarbatany, Élisabeth Chicoine, Stéphanie Bélanger et Tammy Gafoor, six Québécoises extraverties et assumées qui partagent entre Montréal, Miami et la Grèce leur vision de l’argent, du succès et de l’amour dans un univers rempli de luxe, de diamants et de champagne.