Julie Le Breton dévoile les premières images de la nouvelle série IXE-13

«La badass Roxanne Racicot dans IXE-13 et la course à l’uranium 🧪

Merci Gilles Desjardins de réparer à ta façon l’invisibilisation des femmes dans les livres d’histoire. En créant des personnages féminins forts et libres, en les plaçant au cœur de l’action et des événements qui nous ont définis, tu fais rejaillir un peu de lumière sur ces pionnières oubliées🖤», écrit Julie Le Breton avec les images.

Gilles Desjardins est l'auteur de la dramatique. Il est également derrière les succès télé Les pays d'en haut et Mensonges.

Voici d'autres photos du tournage de IXE-13 et la course à l’uranium ainsi que le synopsis officiel de cette fiction: