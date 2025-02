Julie Le Breton remontera sur les planches entourée d’une distribution 5 étoiles

Curieux de savoir ce qui vous attend dans cette production qui s'annonce mordante? Voici le résumé officiel de la pièce de théâtre:

«Guerre des religions, répartition des richesses, les problèmes de l’humanité n’ont guère changé. C’est sur ce constat que l’idée a germé: si on racontait notre époque à la manière des classiques? Mani Soleymanlou et Fanny Britt signent un texte singulier, mordant et choral, ponctué de scènes tirées des grands classiques que sont Andromaque, Antigone, Macbeth, Oncle Vania, Richard III, Hamlet, Titus et Bérénice... et d’extraits de discours politiques contemporains (Trump, le ministre israélien de la Défense) qui se répondent et s’enchâssent pour raconter notre époque, en un récit épique et... classique!»

Les talentueux comédiens qui se retrouveront chaque soir sur scène sont décrits comme une «sorte de monstre à 8 têtes». La pièce Classique(s) avec Mani Soleymanou et Julie Le Breton sera présentée du 11 mars au 5 avril 2025 au TNM à Montréal.

Par la suite, le spectacle sera présenté au Centre national des arts à Ottawa du 24 au 26 avril, ainsi qu’au Diamant à Québec du 30 avril au 2 mai.