Tous toqués!: Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge de la grande première!

Tous toqués! marque le sixième long métrage de Manon Briand, après le succès de La turbulence des fluides en 2002 et Liverpool en 2012. Pour ce projet, Manon Briand s'est entourée de professionnels talentueux: Jean-François Lord à la direction de la photographie, Élise de Blois à la conception visuelle, Yvann Thibodeau au montage et Michel Corriveau à la composition musicale. En prime, le chef québécois Samuel Sirois, finaliste du concours Bocuse d’Or en 2023, a apporté son expertise en tant que conseiller et styliste culinaire.

L’intrigue du film se déroule près d’un village à la frontière entre le Québec et les États-Unis. On y suit Sonia, une douanière stricte qui confisque les biens d’un chef français, Victor, installé à New York mais en quête de reconnaissance. Quand la fille de Sonia, Lili-Beth, décide de participer à un concours de petits chefs sans grande chance de réussir, sa mère se voit contrainte de demander l’aide du charmant mais agaçant Victor. Ce duo improbable finit par réunir tout un village, transcendant les différends pour découvrir ensemble ce qui compte vraiment.