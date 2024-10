Julie Le Breton s'ouvre sur son célibat: «ça me challenge vraiment beaucoup»

La comédienne a parlé de son célibat des dernières années, en lien avec l’impact considérable que la pandémie a eu sur sa vie.

«[…] Avant la pandémie j’étais en couple […] il y a eu la pandémie et je me suis encabanée, j’étais en burn-out, j’étais en peine d’amour […] J’ai comme l’impression qu’avant la pandémie j’étais comme début quarantaine et je pouvais encore être un objet de désir […] Je suis sortie de la pandémie et c’était terminé!»