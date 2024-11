Le retour d'Anna Brodeur: Julie Le Breton révèle les secrets de tournage

Au cours de la vidéo, on a appris que Julie Le Breton avait de la difficulté à jouer avec Élise Guilbault qui interprète le rôle de sa mère, parce qu’elle la fait beaucoup décrocher tellement elle est hilarante, qu'Antoine Pilon joue un rôle très loin de sa réelle personnalité, qu’Audrey Roger est la comédienne qui peut se permettre le plus d’improviser dans son jeu, que Patrick Yvon a un passé où il était un peu chialeux, que Stéphane Gagnon est un vrai rayon de soleil, que Benoît McGinnis mange tout le temps ce que la distribution a à disposition et que Julie Le Breton s’auto-proclame la meilleure pour prendre les choses en charge.

On adore connaître les dessous d’une série et savoir que les comédiens s’entendent bien.

Pour regarder Le retour d’Anna Brodeur, l’histoire d’une femme qui décide de revenir au Québec après dix ans d’exil à Paris sans donner de nouvelles, ça se passe sur Crave.

Vous aimerez aussi: