Nouveau couple: Julie Le Breton nous présente son amoureux sur le tapis rouge!

L’actrice a profité de la soirée pour officialiser sa relation en présentant son nouvel amoureux, Louis. Eh oui, les tourtereaux se sont rencontrés sur le plateau de la comédie de Crave, où Louis travaille comme technicien. Une histoire digne des coulisses télévisuelles qui s’est transformée en belle romance!

Complices, Julie et Louis ont fait sensation en posant pour les photographes. Le couple avait même pris soin d’agencer leurs tenues et ils étaient très chics!