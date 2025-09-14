Nouveau couple: Julie Le Breton nous présente son amoureux sur le tapis rouge!

Début du contenu principal.
Alerte au nouveau couple!!!!
Ce dimanche soir, tout le Montréal artistique s’est donné rendez-vous à la Place des Arts pour la 40e édition des Prix Gémeaux. Vedettes de la télévision, comédiens et artisans du milieu ont foulé le tapis rouge dans une ambiance glamour et festive!
Parmi les moments qui ont retenu l’attention, la présence de Julie Le Breton a particulièrement brillé! La tête d’affiche de la série Le retour d’Anna Brodeur sur Crave est apparue rayonnante et plus élégante que jamais! Et elle n’était pas seule…
L’actrice a profité de la soirée pour officialiser sa relation en présentant son nouvel amoureux, Louis. Eh oui, les tourtereaux se sont rencontrés sur le plateau de la comédie de Crave, où Louis travaille comme technicien. Une histoire digne des coulisses télévisuelles qui s’est transformée en belle romance!
Complices, Julie et Louis ont fait sensation en posant pour les photographes. Le couple avait même pris soin d’agencer leurs tenues et ils étaient très chics!
Julie est d'ailleurs repartie avec la statuette du Meilleur premier rôle féminin: Comédie ou comédie dramatique pour son rôle dans Le retour d'Anna Brodeur! Un honneur pour le moins mérité! Toutes nos félicitations à Julie!
