Voici pourquoi Serge Denoncourt a choisi le célibat

Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux de Télé-Québec, le metteur en scène s’est confié sur sa vision de l’amour et de la passion.

«Moi, ma vie passionnelle est remplie. Je suis toujours. En passion quand je monte un show, mais je suis en passion quand je regarde une mauvaise émission. Quand je vois un acteur pas bon, je suis toujours au bout du précipice. [...] Tout me passionne le bon, le pas bon.»

Il ajoute ensuite, avec franchise, qu’il a choisi de ne pas intégrer l’amour romantique à sa vie:

«Un chum en plus qui, vraiment, je sais que c'est bien drastique, mais la relation amoureuse ça finit toujours par de la peine.»