Voici pourquoi Serge Denoncourt a choisi le célibat

Serge Denoncourt est célibataire, et il l’assume pleinement.
C’est ce qu’il a confié à Julie Le Breton lors de son passage à l’émission Pour une fois, où il a également expliqué les raisons derrière ce choix de vie.
Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux de Télé-Québec, le metteur en scène s’est confié sur sa vision de l’amour et de la passion.
«Moi, ma vie passionnelle est remplie. Je suis toujours. En passion quand je monte un show, mais je suis en passion quand je regarde une mauvaise émission. Quand je vois un acteur pas bon, je suis toujours au bout du précipice. [...] Tout me passionne le bon, le pas bon.»
Il ajoute ensuite, avec franchise, qu’il a choisi de ne pas intégrer l’amour romantique à sa vie:
«Un chum en plus qui, vraiment, je sais que c'est bien drastique, mais la relation amoureuse ça finit toujours par de la peine.»
Durant l’émission, Serge Denoncourt a aussi parlé de ce qu’il considère comme son plus grand défaut: sa difficulté à aborder le sujet de la mort.
Il a confié que, pour lui, si on n’en parle pas, ça n’existe pas, une façon d’éviter d’y faire face. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il n’a toujours pas rédigé son testament:
«C'est comme si faire un testament, c'était admettre que je vais mourir. Je le sais que ça ne tient pas debout, je le sais que ce n'est pas logique, je le sais que je suis plus intelligent que, mais je ne veux pas admettre, en signant un papier, que je vais mourir.»
Pour écouter l’entrevue complète avec Serge Denoncourt à Pour une fois, rendez-vous juste ici!
Sur le plan professionnel, Serge poursuit son rôle de juge dans la deuxième saison de l’émission Quel talent!, diffusée du lundi au jeudi à 19h30 sur Noovo et sur noovo.ca.
