Pierre Lapointe nous tire une larme avec son nouveau vidéoclip

Pierre Lapointe dévoile un nouveau vidéoclip aujourd'hui!

Cette vidéo accompagne l'une de ses chansons les plus touchantes, «Maman, Papa», lancée en 2020.

Vêtu d'un long manteau noir et de bottes lustrées, le chanteur nous émeut aux larmes avec la délicatesse de sa poésie et sa voix à la fois douce et puissante. Voici le superbe vidéoclip de la pièce «Maman, Papa» de Pierre Lapointe: