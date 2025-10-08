Pierre Lapointe dévoile une nouvelle chanson avec cet artiste et ami français

Le duo a créé la chanson lors d’un passage de Pierre à Paris. Alors qu’ils se remettaient d’une soirée parisienne «très branchée», Pierre lui a raconté sa soirée… et ensemble, ils ont écrit une chanson. Voici ce que le chanteur explique dans le communiqué:

«J’étais chez Voyou le lendemain d’une soirée parisienne très branchée, où j’avais trouvé les gens, disons, spéciaux. Je lui ai tout raconté et on a beaucoup ri. Tellement qu’on a écrit cette chanson sur deux mecs qui se retrouvent à un endroit où ils ne sont pas du tout en phase avec l’énergie ambiante. Musicalement, ç’a été naturel pour nous d’aller vers la musique brésilienne, en particulier celle de la fin des années 60, début 70, qui est très présente dans mon univers et dans le travail de Voyou.»