Hudson Williams de Heated Rivalry se dévoile dans une piscine

Le mois de janvier n'est même pas terminé et déjà, nous avons droit à la séance photo la plus sexy de l'année grâce à Hudson Williams!
L'acteur qui joue Shane Hollander dans Heated Rivalry, ou Rivalité passionnée en français, est en vedette du nouveau numéro du magazine Wonderland.
Les photos ont été dévoilées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En moins de deux heures, ces photos du bel acteur canadien étaient devenues virales. La couverture montre Hudson Williams en minuscule maillot de bain rouge dans une piscine.
Les autres portraits audacieux montrent le sex-symbol en string, en train de manger une banane, en chemise ouverte ou en train de s'asperger le visage avec de l'eau.
Voici les photos, à faire défiler à l'aide des flèches blanches situées à droite des publications Instagram ci-dessous:
Dans l'entrevue accordée au magazine, Hudson Williams s'entretient avec sa partenaire de jeu dans Heated Rivalry, Sophie Nélisse.
L'interprète de Shane Hollander est décrit par le magazine comme un «véritable phénomène». Pour lire l'entrevue, il faut commander une copie imprimée de ce magazine londonien.
Nous avons eu droit à une vidéo filmée en coulisses de la séance photo pour le Wonderland.
On y voit (encore) Hudson Williams manger une banane, s'amuser avec la caméra et faire une bombe en speedo dans la piscine:
Dans la section des commentaires sous la vidéo, les fans de Heated Rivalry n'en reviennent pas.
En voici quelques-uns qui nous ont fait sourire:
Vous pouvez en lire davantage en cliquant sur la publication Instagram juste ici.
Pendant que Hudson Williams brise l'Internet avec ses photos de magazine, ses covedettes François Arnaud et Connor Storrie sont ensemble à la Semaine de la mode de Paris.
On vous rappelle que la rumeur veut que ces deux talentueux acteurs soient en couple. C'est donc particulièrement intéressant d'apprendre que le beau Canadien et l'Américain de 25 ans se sont envolés tous les deux vers la Ville Lumière. Un séjour en duo qui ajoute de l'huile sur le feu!
Découvrez Rivalité passionnée dès maintenant sur Crave.
