Hudson Williams de Heated Rivalry se dévoile dans une piscine

Le mois de janvier n'est même pas terminé et déjà, nous avons droit à la séance photo la plus sexy de l'année grâce à Hudson Williams!

L'acteur qui joue Shane Hollander dans Heated Rivalry, ou Rivalité passionnée en français, est en vedette du nouveau numéro du magazine Wonderland.

Les photos ont été dévoilées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En moins de deux heures, ces photos du bel acteur canadien étaient devenues virales. La couverture montre Hudson Williams en minuscule maillot de bain rouge dans une piscine.

Les autres portraits audacieux montrent le sex-symbol en string, en train de manger une banane, en chemise ouverte ou en train de s'asperger le visage avec de l'eau.

