Guylaine Tremblay a les cheveux plus courts que jamais

La comédienne avait récemment changé sa couleur de cheveux pour son touchant rôle dans Je veille sur toi.

Pour ce changement, elle arbore une coupe mi-longue au style naturel et raffiné, sublimée par des mèches blondes lumineuses qui encadrent parfaitement son visage. Sa frange effilée apporte une touche de douceur et met en valeur son regard expressif. Les ondulations légères dans ses cheveux ajoutent du mouvement et une allure décontractée, tout en restant élégante. Cette coiffure intemporelle, à la fois moderne et classique, reflète son charme naturel et sa personnalité rayonnante.