Guylaine Tremblay: voici les dernières nouvelles sur la comédienne

Le parcours professionnel de Guylaine Tremblay

Guylaine Tremblay fait partie de notre quotidien télévisuel depuis La Petite Vie, série mythique dans laquelle elle incarnait Caro Paré. On a ensuite été témoin de son grand talent dans 4 et demi… et Histoires de filles, entre autres. Plus récemment, parmi ses rôles marquants, mentionnons Annie Séguin dans Annie et ses hommes, Monique dans Les Rescapés et Marie Lamontagne dans Unité 9.

La comédienne a participé à plusieurs Bye Bye, ainsi qu'à Star Académie. Elle a également animé Banc public, en plus de remplacer Julie Snyder à la barre de La semaine des 4 Julie.

Au théâtre, on a entre autres pu voir Guylaine Tremblay dans Les Belles-sœurs et Les Voisins. Puis, au cinéma, l'actrice a récemment fait partie de la distribution du film 23 décembre.

Lieu et date de naissance

Petite-Rivière-Saint-François, le 9 octobre 1960

Les membres de sa famille

Guylaine Tremblay est grand-maman. Sa fille Juliane et son conjoint Mateo ont accueilli la petite Amelia en décembre 2022.

La comédienne a une autre fille, Marie-Ange.

Instagram: @guylainetremblay | Facebook: Guylaine Tremblay