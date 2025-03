Guylaine Tremblay est de retour à l’animation, découvrez son nouveau projet

Le deuil animalier est souvent sous-estimé par l'entourage. Dans sa nouvelle série documentaire, Guylaine Tremblay donne la parole à ceux qui ont vécu cette épreuve bouleversante ou qui s’y préparent. À travers des témoignages sincères et émouvants, elle explore le lien profond qui unit les humains à leurs compagnons à quatre pattes.

Pour mieux comprendre cette douleur encore taboue, l’animatrice rencontre des spécialistes, tels que des vétérinaires et des psychologues, afin de décrypter les différentes étapes du deuil animalier et d’offrir des outils concrets pour mieux l’apprivoiser. Comment aider un enfant à traverser cette perte ? Comment accompagner une personne âgée qui voit disparaître son fidèle compagnon ? Autant de questions auxquelles la série tente d’apporter des réponses bienveillantes et éclairantes.