Guylaine Tremblay se fait taquiner par son coiffeur sur sa «perruque»

«Je tiens à m’excuser à Guylaine Tremblay pour les dernières fois que je t’ai coiffée… AUJOURD’HUI J’AI BIEN COLLÉ TA PERRUQUE, elle ne parait plus… PARCE QUE CE N'EN EST PAS UNE !!! 😂😂😂 #CESTPASUNEPERRUQUE • Hairstyle DE SES VRAIS CHEVEUX par moi 😂»

Mieux vaut en rire, comme on dit! Guylaine Tremblay est superbe, comme toujours, et on adore sa chevelure blonde.

Rappelons que l'actrice a changé de tête pour son nouveau rôle dans la série Veille sur moi. Ce personnage a les cheveux gris, la chevelure de Guylaine Tremblay a donc été entièrement décolorée.