Guylaine Tremblay nous présente ses parents

On ne sait pas si Guylaine les accompagne ou s’il s’agit simplement d’un partage de bonheur. Quoi qu’il en soit, on aime voir la joie sur le visage de Raynald et d’Aline.

Dans les commentaires sous la même photo, publiée sur la page Facebook de la comédienne, plusieurs de ses abonnés lui font remarquer à quel point ils sont heureux pour elle d’avoir encore ses parents.

On a pu voir la mère de Guylaine à quelques reprises dans des publications, mais c'est rare que le public puisse voir son papa.