Découvrez le look du nouveau personnage de Guylaine Tremblay

C'est le jeune comédien Jérôme Hébert qui campera le petit garçon et Pascale Renaud-Hébert incarnera sa mère.

Voici le synopsis officiel de Veille sur moi, la toute première fiction de France Beaudoin:

«Veille sur moi, c’est l’histoire de Maggie (Guylaine Tremblay) et de son petit-fils Zack (Jérôme Hébert), dont elle s’occupe seule depuis trois ans, soit depuis que sa fille Corinne (Pascale Renaud-Hébert) lui a confié l’enfant en disparaissant dans la brume avec Joey (Guillaume Laurin), son conjoint toxique. Mais voilà qu’un après-midi, Zack et Maggie voient leur quotidien complètement chamboulé quand Corinne revient, maintenant sobre et séparée de Joey, avec la volonté de se reprendre en mains et de s’occuper de son fils. Ce retour autant craint que souhaité sera lourd de conséquences.»

En plus de jouer le rôle de la mère, Pascale Renaud-Hébert a travaillé sur le développement de l'histoire et des textes de la série. Cette idée originale de Guylaine Tremblay est produite par France Beaudoin et Marie-Hélène Laurin de Pamplemousse Média.