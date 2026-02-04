En voyage, Gigi rend hommage à son père David Laflèche

Début du contenu principal.
David Laflèche semble profiter d’un séjour au chaud en compagnie de sa grande Gisèle.
Alors qu’ils passaient du temps sur la plage, la jeune fille a dessiné dans le sable un hommage à son célèbre papa. Un moment que le musicien a immortalisé avant de le partager sur ses réseaux sociaux.
Dans une story Instagram, le musicien a partagé une photo de Gisèle sur la plage, où elle avait dessiné dans le sable le nom du groupe de son papa, The Big O String Band.
La jeune fille s’est même placée au centre du «O» pour immortaliser ce joli clin d’œil avec son dessin.
Voici l'image:
Le groupe The Big O String Band est formé de David Laflèche, Joe Grass, Tommy Gauthier, Alain Lafrance et Cédric Boivin. La formation propose un univers bluegrass bien assumé.
Dans les prochains jours, il sera possible de les voir en spectacle à Saint-Sauveur les 9 février, 9 mars et 6 avril.