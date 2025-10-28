Marie-Mai était TRÈS bien accompagnée dans le studio de Véronique Cloutier

Début du contenu principal.
Marie-Mai avait une invitée de grande qualité lors de son passage dans le studio des Fantastiques, lundi: sa fille Gisèle était à ses côtés.
Écoutez-les dans la vidéo en en-tête.
La chanteuse qu’on adore et animatrice de Big Brother Célébrités était effectivement installée autour de la table avec Véronique Cloutier, Phil Roy et Tammy Verge.
Et à ses côtés, son acolyte qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, la belle Gigi, qui n’a pas manqué d’intervenir à quelques reprises, notamment pour commenter les talents de chanteur de Phil Roy.
On ne peut pas être plus fan de cette gang iconique qui a en plus eu la chance d’être accompagnée de Gisèle le temps d’un retour à la maison.
Dans un autre d’idées, c’est ce mardi 28 octobre qu’est lancée l’aventure Big Brother: Le piège.
Je rappelle que cette édition met en scène dix comédiens qui simulent la vie et les rebondissements d'une saison de Big Brother pour une seule personne, Jacob.
Ce dernier est le seul participant «réel» et il ignore totalement que toutes les mises en danger, les chicanes et les éliminations sont entièrement scénarisées pour le piéger.
Les trois premiers épisodes sont maintenant en ligne sur Crave. Ensuite, deux épisodes seront déposés par semaine, pour un total de 7.