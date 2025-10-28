Marie-Mai était TRÈS bien accompagnée dans le studio de Véronique Cloutier

Marie-Mai avait une invitée de grande qualité lors de son passage dans le studio des Fantastiques, lundi: sa fille Gisèle était à ses côtés.

Écoutez-les dans la vidéo en en-tête.

La chanteuse qu’on adore et animatrice de Big Brother Célébrités était effectivement installée autour de la table avec Véronique Cloutier, Phil Roy et Tammy Verge.