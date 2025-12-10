David Laflèche s’ouvre sur un épisode de dépression profonde

Début du contenu principal.
David Laflèche s’est confié sur la dépression majeure qu’il a traversée par le passé.
Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux de Tree House Music, le musicien souligne à quel point son entourage a joué un rôle essentiel durant cette période difficile.
Dans la vidéo, il révèle avoir subi deux commotions cérébrales ainsi qu’une dépression majeure. Il explique avoir pu traverser cette épreuve grâce à ses relations personnelles: «J’ai des amis parce que j’ai entretenu de belles relations, des relations honnêtes, basées sur l’amour et non sur les opportunités.»
Le musicien souligne également la chance qu’il a de pouvoir compter sur un cercle d’amis présent et bienveillant.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
David Laflèche s’est prêté à une série d’entrevues diffusées sur les médias sociaux. À travers plusieurs capsules vidéo, le musicien répond à différentes questions personnelles, notamment sur le dernier moment où il est sorti de sa zone de confort ou encore sur ce qui le fait se sentir le plus vivant.
Découvrez ses réponses dans les vidéos ci-bas:
Treehouse Music, le projet fondé par David Laflèche et son partenaire Connor Seidel, est un espace de création niché en plein cœur des bois à Sainte-Adèle.
