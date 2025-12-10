David Laflèche s’ouvre sur un épisode de dépression profonde

Dans la vidéo, il révèle avoir subi deux commotions cérébrales ainsi qu’une dépression majeure. Il explique avoir pu traverser cette épreuve grâce à ses relations personnelles: «J’ai des amis parce que j’ai entretenu de belles relations, des relations honnêtes, basées sur l’amour et non sur les opportunités.»

Le musicien souligne également la chance qu’il a de pouvoir compter sur un cercle d’amis présent et bienveillant.

