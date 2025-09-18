Bébé aux Gémeaux: Félix-Antoine Tremblay dénonce un double standard

Début du contenu principal.
Félix-Antoine Tremblay a dénoncé un double standard sur les ondes du 107,3 Rouge à Montréal cette semaine.
C'est que sa meilleure amie Sarah-Jeanne Labrosse a reçu des tonnes de commentaires après avoir emmené son nouveau-né avec elle au Gala des Prix Gémeaux dimanche dernier. Malheureusement, la plupart des remarques étaient négatives ou remplies de jugement.
Devant ces critiques, Félix-Antoine Tremblay a voulu défendre son amie. Il en a profité pour rappeler aux détractrices, parce que la plupart des commentaires venaient de femmes, qu'elles n'auraient pas eu la même réaction si un homme avait emmené son bébé dans un gala.
Voici l'extrait radio, à visionner en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Instagram ci-dessous:
«Ce qui m'a choqué le plus, c'est que surtout des critiques qui venaient de femmes. Des commentaires que je n'ai pas envie de répéter, mais c'était du jugement. Est-ce qu'on peut arrêter deux secondes de se juger? […] Ce move-là, ce n'est pas un coup de pub, ce n'est pas un manque d'attention, c'est sa vie, son choix, son instinct, son bébé, son corps. [...] Si un père était débarqué avec son bébé, moi si j'étais allé aux Gémeaux avec mon bébé, personne n'aurait fait de commentaire comme ça, tout le monde aurait juste trouvé ça beau. Je le dis et ça me fait ch*er de dire ça, parce que je suis convaincu que ça aurait été ça.»
Si un père était débarqué avec son bébé [...] personne n'aurait fait de commentaire comme ça - Félix-Antoine Tremblay
Rappelons que Félix-Antoine Tremblay est lui-même récemment devenu père d'un bébé, le petit Lou.
Cet adorable enfant fait partie de la vie personnelle et professionnelle de l'animateur et comédien, qui l'emmène déjà en studio à Rouge!
Voyez des images juste ici.
De son côté, Sarah-Jeanne Labrosse a elle aussi répondu aux détractrices au lendemain des Gémeaux.
Dans un long texte accompagnant une superbe photo d'elle et son bébé, l'actrice leur souhaite de la douceur et moins de temps passé sur les réseaux sociaux.
«Pour tous ceux qui aimeraient penser que le petit n’était pas bien et que c’est une mauvaise idée de l’avoir amené avec moi, je ne sais pas ce qui vous fait penser si négativement, je ne sais pas ce qui vous habite pour que vous ne voyiez rien de sain et de beau là-dedans, mais je suis désolée et je vous souhaite que les prochaines journées soient plus belles. Et moins de Facebook.»
Vous aimerez aussi: