Bébé aux Gémeaux: Félix-Antoine Tremblay dénonce un double standard

Félix-Antoine Tremblay a dénoncé un double standard sur les ondes du 107,3 Rouge à Montréal cette semaine.

C'est que sa meilleure amie Sarah-Jeanne Labrosse a reçu des tonnes de commentaires après avoir emmené son nouveau-né avec elle au Gala des Prix Gémeaux dimanche dernier. Malheureusement, la plupart des remarques étaient négatives ou remplies de jugement.

Devant ces critiques, Félix-Antoine Tremblay a voulu défendre son amie. Il en a profité pour rappeler aux détractrices, parce que la plupart des commentaires venaient de femmes, qu'elles n'auraient pas eu la même réaction si un homme avait emmené son bébé dans un gala.

Voici l'extrait radio, à visionner en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Instagram ci-dessous: