Tout sourire, Félix-Antoine Tremblay lance: «j’ai rencontré quelqu’un»

Dans l’extrait publié sur les médias sociaux de la station, on découvre un Félix-Antoine visiblement excité à l’idée de lancer son avis de recherche. Il y partage d’ailleurs quelques détails pour aider à retrouver l'homme en question. Il lui a même donné un nom fictif: David-Alexander.

«Je sais pas si tu t'en souviens, ça s'est passé lundi vers 16h42, il faisait à peu près 22, 4 degrés, vent du sud-ouest. C'est là que Nos regards se sont croisés pour la première fois de ma vie. J'ai soutenu le regard et je n'ai pas baissé les yeux. J'ai souri. Toi, tu mangeais une banane.»

