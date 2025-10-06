Fabuleuse nouvelle pour Saskia Thuot

Début du contenu principal.
On aura la chance de revoir Saskia Thuot sur nos écrans très bientôt!
L’animatrice sera à la tête de la deuxième saison de Tout pour vendre sur Canal Vie. La première saison, animée par la chanteuse Mélissa Bédard, avait connu un beau succès, et Saskia reprend le flambeau avec brio.
L’émission suit des gens qui souhaitent vendre leur maison sans courtier, mais avec l’appui d’une équipe solide pour les accompagner.
Le retour de l’émission est prévu le 14 octobre à 19 h 30 sur Canal Vie. Chaque semaine, des propriétaires reçoivent les conseils de l’équipe de DuProprio et de la designer Jacinthe Leroux, qui dispose d’un budget de 5 000 $ pour rendre leur maison plus attirante.
Vous pouvez regarder la premère saison de Tout pour vendre sur noovo.ca.
Rappelons que c’est à la mi-mars que Saskia Thuot annonçait la grande nouvelle de son retour au petit écran.
Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l’animatrice s’était adressée à la caméra pour annoncer la belle nouvelle et s’emballer des tournages qui sont désormais entamés.