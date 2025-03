Voici comment Saskia Thuot a appris qu'elle sera de retour à la télé

Les autres occupations de Saskia

Par le passé, Saskia avait l’habitude de se décrire seulement comme animatrice. Avec le temps, elle a remarqué qu’elle accomplissait beaucoup plus de choses.

«Quand tu n’es plus à la télé, ça ne veut pas dire que tu ne fais plus rien. Je fais plein de choses parallèlement à ça: je suis entrepreneure, j’ai 2 business, j’ai beaucoup de contrats de porte-parole, je fais de la création de contenu», explique-t-elle.

Avec le début des tournages de Tout pour vendre, Saskia sait déjà qu’elle va être capable d’organiser son horaire en fonction.

Elle pourra notamment compter sur l’aide de son employée et de son associée. «Je ne veux pas non plus m’épuiser et oublier tout ce qui a autour», ajoute Saskia.

L’animatrice de Tout pour vendre n’aura également pas besoin de s’en faire avec ses enfants Laurence (20 ans) et Simone (bientôt 17 ans) qui sont maintenant plus vieux, contrairement à l’époque où elle animait Décore ta vie.

Saskia est la preuve qu’on peut «porter plusieurs chapeaux» et faire ce qu’on aime.