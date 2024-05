Saskia Thuot s'ouvre sur sa peine d'amour et son célibat

Dans un échange émouvant, Thuot a révélé avoir vécu une grosse peine d'amour il y a environ un an, une expérience qui l'a laissée dévastée. «J'ai été follement amoureuse de quelqu'un et ça s'est terminé tout croche,» a-t-elle expliqué, ajoutant que bien qu'elle soit une «grande fille», la douleur était toujours palpable et difficile à surmonter.

Cette épreuve a été si intense qu'elle confie avoir traversé une période de dépression. «Ça a été tellement tough. Je me disais : ''Heille, je vais avoir 50 ans, je pensais qu'avec cette personne-là ça allait être correct.'' C'est très dur que ça ne vienne pas t'écraser, te faire du mal,» a-t-elle partagé, illustrant la vulnérabilité qu'elle ressentait à ce moment-là.