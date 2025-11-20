En entrevue, Marjo réitère: «je veux le naturel»

La chanteuse a confié qu’elle tient profondément au naturel, et que pour préserver cette authenticité, elle préfère interpréter ses propres mots et ses propres compositions.

«C'était plat, tu sais, c'était pas trois dimensions. Non, j'aimais pas ça. Non, non, non, non, non. Je préférais mon écriture, mes mots. Non. C'était non.»

Elle poursuit en expliquant: «Je serais devenu quelqu'un... une autre sorte de chanteuse. Non, c'est ça que je veux pas, là, devenir, là. Moi, je suis naturel, pis je garde mon naturel, et je veux le naturel, et je l'aurai toujours. N'en déplaise à quelques-uns, quelques-unes, je m'en fou!»