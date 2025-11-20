En entrevue, Marjo réitère: «je veux le naturel»

Début du contenu principal.
Marjo demeure une rockeuse assumée.
Invitée au balado Tête de cochon, la chanteuse est revenue sur une période de sa carrière où, bien qu’elle recevait des chansons écrites par de grands poètes comme Luc Plamondon, elle refusait systématiquement les textes provenant d’autres auteurs.
La chanteuse a confié qu’elle tient profondément au naturel, et que pour préserver cette authenticité, elle préfère interpréter ses propres mots et ses propres compositions.
«C'était plat, tu sais, c'était pas trois dimensions. Non, j'aimais pas ça. Non, non, non, non, non. Je préférais mon écriture, mes mots. Non. C'était non.»
Elle poursuit en expliquant: «Je serais devenu quelqu'un... une autre sorte de chanteuse. Non, c'est ça que je veux pas, là, devenir, là. Moi, je suis naturel, pis je garde mon naturel, et je veux le naturel, et je l'aurai toujours. N'en déplaise à quelques-uns, quelques-unes, je m'en fou!»
D’ailleurs, lors de son plus récent passage au Gala de l’ADISQ, Marjo avait suscité certaines critiques pour sa performance. Plusieurs lui avaient reproché une voix un peu fade ainsi qu’un certain essoufflement pendant le numéro.
Elle avait pourtant livré un medley de ses plus grands classiques, et on peut dire que ça avait brassé !
Cliquez sur JOUER pour revoir la performance.
Pour voir l'entrevue complète avec Marjo, écoutez-la juste ici!
Vous aimerez aussi: