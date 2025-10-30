Marjo: voici quand sera diffusée la grande célébration de ses 50 ans de carrière

Les 50 ans de carrière de Marjo célébrée

Depuis 50 ans, Marjo est l’une des rockeuses les plus aimées du Québec! Pour l’occasion, l’organisation de l’ADISQ a invité la chanteuse à participer à un numéro spécial qui réunira ses plus grands succès!

En plus de rendre hommage à l’icône du rock, d’autres artistes présenteront un numéro.

Voici la liste complète: