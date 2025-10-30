Passer au contenu principal
Marjo: voici quand sera diffusée la grande célébration de ses 50 ans de carrière

Les artistes de chez nous seront récompensés le 9 novembre lors du 47e gala de l’ADISQ animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais. Plusieurs performances marqueront la soirée dont une qui soulignera les 50 ans de carrière de l’inimitable Marjo.  

© Ève B. Lavoie/Je viens vers toi

Les 50 ans de carrière de Marjo célébrée

Depuis 50 ans, Marjo est l’une des rockeuses les plus aimées du Québec! Pour l’occasion, l’organisation de l’ADISQ a invité la chanteuse à participer à un numéro spécial qui réunira ses plus grands succès! 

En plus de rendre hommage à l’icône du rock, d’autres artistes présenteront un numéro.

Voici la liste complète: 

  • Ariane Moffatt
  • Ariane Roy
  • Billie du Page
  • Clement Jacques
  • Francis Degrandpré
  • Fredz 
  • Jay Scott
  • Klô Pelgag
  • Krystel Mongeau
  • Lou-Adriane Cassidy
  • Matt Lang
  • Pierre Lapointe
  • Rymz
  • Sarahmée 
  • Soleil Launière

Plusieurs performances au Premier Gala

Sarahmée s’occupera de la célébration du Premier Gala le mercredi 5 novembre. Viviane Audet, thaïs, Claudia Bouvette, Jonathan Roy, Aswell, Shah Frank, Naomi, Choses Sauvages et Marie-Pierre Arthur performeront sur scène. 

Il est possible de prendre part à la célébration du 9 novembre. Les billets sont disponibles sur le site de la Place des arts

