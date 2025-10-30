Marjo: voici quand sera diffusée la grande célébration de ses 50 ans de carrière

Début du contenu principal.
Les artistes de chez nous seront récompensés le 9 novembre lors du 47e gala de l’ADISQ animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais. Plusieurs performances marqueront la soirée dont une qui soulignera les 50 ans de carrière de l’inimitable Marjo.
Depuis 50 ans, Marjo est l’une des rockeuses les plus aimées du Québec! Pour l’occasion, l’organisation de l’ADISQ a invité la chanteuse à participer à un numéro spécial qui réunira ses plus grands succès!
En plus de rendre hommage à l’icône du rock, d’autres artistes présenteront un numéro.
Voici la liste complète:
Sarahmée s’occupera de la célébration du Premier Gala le mercredi 5 novembre. Viviane Audet, thaïs, Claudia Bouvette, Jonathan Roy, Aswell, Shah Frank, Naomi, Choses Sauvages et Marie-Pierre Arthur performeront sur scène.
Il est possible de prendre part à la célébration du 9 novembre. Les billets sont disponibles sur le site de la Place des arts.
Recommandé pour vous: