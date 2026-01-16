Il faut voir cette magnifique photo de France Beaudoin avec Céline Dion

France Beaudoin a publié une image qui a beaucoup fait réagir aujourd'hui sur les réseaux sociaux d'En direct de l'univers.

Il s'agit d'une fabuleuse photo la montrant aux côtés de Céline Dion!

Les deux vedettes s'étaient fait photographier ensemble en septembre 2016, lors du En direct de l'univers de la chanteuse. Voici le superbe portrait de France Beaudoin et Céline Dion: