Il faut voir cette magnifique photo de France Beaudoin avec Céline Dion

France Beaudoin a publié une image qui a beaucoup fait réagir aujourd'hui sur les réseaux sociaux d'En direct de l'univers.
Il s'agit d'une fabuleuse photo la montrant aux côtés de Céline Dion!
Les deux vedettes s'étaient fait photographier ensemble en septembre 2016, lors du En direct de l'univers de la chanteuse. Voici le superbe portrait de France Beaudoin et Céline Dion:
En description, il est précisé que ces images ont été partagées pour participer à la tendance virale «2026 est le nouveau 2016», qui invite les gens à publier des souvenirs d'il y a dix ans.
En utilisant la flèche blanche à droite de la photo, vous pourrez voir d'autres photos capturées en 2016 sur le plateau de la populaire émission de France Beaudoin.
En ce qui concerne l'émission sur l'univers musical de Céline Dion, la famille Dion au grand complet était réunie pour célébrer la chanteuse. En entrevue, la superstar s'était entre autres ouverte sur ses enfants et sa carrière. Elle a été émue aux larmes à plusieurs reprises pendant les performances.
Vous pouvez revoir le En direct de l'univers de Céline Dion dans la vidéo ci-dessous:
Depuis le début de l’année 2026, Instagram est envahi par une vague de nostalgie très précise: tout le monde partage des photos de 2016!
Les gens fouillent dans leurs souvenirs d'il y a 10 ans et ressortent des selfies avec des filtres Snapchat et des effets désaturés, rigolent en voyant leurs ombres à paupières extravagantes et leurs rouges à lèvres mats très foncés, grimacent en voyant leurs skinny jeans déchirés aux genoux et leurs chapeaux de feutre et se demandent pourquoi Pokémon Go et le «Mannequin Challenge» étaient si populaires...
Mais pourquoi, exactement?
