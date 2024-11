Emmanuel Bilodeau fait une révélation surprenante sur son nouveau projet

Jouer le rôle de Rémy Girard à sa façon

Quand on lui a proposé le personnage de Stan, c’est sans hésitation qu’il a dit oui: «Moi j’étais très honoré de jouer le rôle que Rémy Girard a si bien joué toute sa vie, quasiment. Il a joué ça avec beaucoup d’aplomb et de bienveillance et d’humanité, puis moi ça me parle beaucoup. Je suis un acteur dramatique à la base, j’ai fait beaucoup d’humour par après, mais tout ça allie mes intérêts.»

Quant à son interprétation de Stan, oubliez la version de Rémy Girard, puisque l’acteur n’entend pas jouer le personnage tel qu’on l’a connu: «C’est impossible que je fasse un copier-coller de Rémy Girard […] Je l’ai croisé il y a quelques mois et je lui ai parlé de ça, et il m’a dit: ''Manu, oublie jamais que Les Boys, dans le fond, c’est du monde fier, puis qui se pense dans la Ligue nationale de hockey. Pour eux c’est très sérieux.'' Il ne m’a pas donné des trucs, mais une ligne de pensée.»