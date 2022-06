Édith Cochrane et Emmanuel Bilodeau vendent leur superbe maison au bord de l'eau

Le message intégral d'Emmanuel Bilodeau va comme suit :

« Début d’une nouvelle vie pour nous, les bilo coco…

Avec un fort pincement au cœur

On vend notre adoré et merveilleux chalet / maison des Laurentides, au bord de l’eau, dans lequel ont grandi nos 4 enfants; lieu magique qui a servi de décor à notre bien-aimée émission « c’est plus qu’un jardin » !

On avait envie d’une autre vie. Envie de potager en fous! Envie que nos enfants vivent pleinement l’autonomie . Apprennent à maraîcher en même temps que nous.

Alors on quitte Saint-Adolphe d’Howard pour une petite terre et une petite maison à rafistoler (projet eco-énergétique ?!) en Estrie. C’est le début d’une nouvelle aventure. Moins de moustiques ?! Plus de tiques ?! Mais un gros potager à vocation communautaire, pour partager l’expertise , le travail et les légumes …parce que demain, c’est aujourd’hui !

Pour ceux que notre chalet intéresse, c’est dispo depuis taleur (visites les 4 prochains jours)

Jennifer Audet Courtier immobilier

Hélène Dumas (Sutton)

No Centris 25438002

179, Chemin des Gais-Lurons, Saint-Adolphe d’Howard) »

Et comme on sait que vous avez envie de voir à quoi ressemble l'intérieur de la splendide maison d'Édith Cochrane et Emmanuel Bilodeau, voici quelques photos trouvées sur la fiche immobilière de la propriété :