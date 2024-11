Nouvelle version des Boys: Marcel ne ressemble plus à ça

Il est encore trop tôt pour les répétitions, mais Marie-Pier confirme que la distribution a fait une première lecture: «On a déjà essayé quelques trucs. On a ri beaucoup, pendant cette première lecture, donc c’est plein de belles promesses!»

Lorsqu'on regarde le repêchage de cette version des Boys, on constate que seulement deux femmes font partie de la pièce. Or, la comédienne ne semble pas inquiète de pouvoir compter que sur Marilou Morin (dans le rôle de Sonia) comme unique complice féminine : «Moi ça ne me fait pas peur du tout une gang de boys! Avant que ce soit une gang de boys, c’est une gang de gens qui jouent au théâtre, qui aiment le théâtre et ça, ça change tout. Ça veut dire de l’entraide, de l’humour; c’est des gens qui vont être investis, impliqués. Moi c’est ce que j’aime.»