Les Boys en spectacle: Découvrez la nouvelle distribution qui brillera sur scène!

Les célèbres personnages de Stan, Méo et Bob, qui seront campés par Emmanuel Bilodeau, Louis Champagne et David Savard, retrouveront leur public d'une toute nouvelle manière: au théâtre. Un projet ambitieux porté par Juste pour rire, qui promet de revitaliser cette franchise culte tout en lui insufflant un souffle de modernité.

Parmi les acteurs qui rejoignent le casting, on trouve des talents bien connus du théâtre et de la télévision québécoise: Benoit Drouin-Germain (Ti-Guy), Denis Houle (Fern), Didier Lucien (Boisvert), Mikhail Ahooja (Mario), Gabriel Sabourin (Jean-Charles), Thomas Derasp-Verge (Léopold) et Nicolas Pinson (Julien). Les rôles féminins seront également mis en valeur avec Marilou Morin, qui interprétera Sonia, et Marie-Pier Labrecque, qui changera de rôles tout au long du spectacle.

Ça promet!