Voici la distribution 5 étoiles de ce nouveau film avec Emmanuel Bilodeau

Voici ce qu'a confié l'acteur principal au sujet de ce tournage qu'il considère comme l'expérience d'une vie:

«C’est mon plus beau et mon plus grand défi d’acteur depuis René Lévesque! Ce personnage haut en couleur, à la fois excentrique, éternel optimiste, énergique et sombre, existe réellement. Le vrai Bodo, je l’ai rencontré – il ne ressemble en rien au cliché des zombies qu’on voit souffrir et mourir dans les centres-villes du monde en ce moment. Bodo symbolise plutôt l’espoir pour des millions d’humains aux prises avec les opioïdes. Il est dépendant au fentanyl après avoir été dépendant à l’héroïne pendant 20 ans, mais il survit grâce à l’amour et à l’aide de son fils, qui par ailleurs est avec nous sur le plateau de Tight Lettuce.



Après un mois et demi, ce tournage, qui se déroule en grande partie en anglais, s’est terminé ce week-end. Il a été le plus intense et le beau de ma carrière. J’ai eu notamment à sauter d’un étage, conduire un cyclomoteur torse-nu avec Didier Lucien derrière moi, plonger dans une rivière glacée (où j’ai brièvement expérimenté l’hypothermie), inhaler des vapeurs de sucre pour simuler le fentanyl, m’endormir dans une roulotte en flammes ! Jouer avec les étoiles montantes Dakota Daulby et Christie Burke a été une expérience riche qui m’a nourri et exalté... et que dire de France Castel et Maxim Roy, d’immenses pointures. Je suis sur le 220 volts depuis 2 mois, et ma blonde a bien hâte que je rentre à la maison sur un voltage quotidien moins intense afin de retrouver notre vie “normale” ! »

Ce drame sur le chaos familial engendré par la toxicomanie est réalisé par Harrison Houde. À voir au cinéma partout au Canada en 2026.