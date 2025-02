STAT : Un doute plane sur Laurent Lamy… commettra-t-il un geste déplacé?

Une tempête de neige fait rage à l’extérieur. L’hôpital Saint-Vincent manque d’électricité et les génératrices ne fonctionnent pas.

Sophia et Laurent Lamy se trouvent dans le bureau de ce dernier. On perçoit un certain malaise. Il lui dit: «C'est pas grave. On n'a pas besoin de lumière pour poursuivre notre conversation!»

Depuis quelques jours, il semble que Lamy soit obsédé par Sophia. Son comportement laisse croire qu'il pourrait commettre un geste inapproprié.