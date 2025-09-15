Julie Snyder brille sur le tapis rouge entourée de ses deux grands enfants!

Début du contenu principal.
Le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux, qui avait lieu ce dimanche à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal, a brillé de mille feux!
Vedettes, créateurs et personnalités du petit écran se sont donné rendez-vous pour célébrer le meilleur de la télévision québécoise!
Parmi les moments les plus remarqués de la soirée, Julie Snyder a créé toute une surprise en arrivant accompagnée de ses deux enfants, Romy (16 ans) et Thomas (20 ans)... qui sont devenus de jeunes adultes!
Magnifique dans une longue robe élégante aux tons verts et scintillants, l’animatrice a affiché son plus beau sourire en posant fièrement avec sa fille et son fils!
Romy, vêtue d’une mini-robe noire chic et scintillante, a attiré tous les regards avec son look raffiné et moderne, tandis que Thomas a choisi un complet classique qu’il a twisté avec une touche d’audace en portant des espadrilles, contrastant ainsi avec le décorum habituel des tapis rouges!
Le trio complice a pris la pose devant les photographes, multipliant les sourires!
