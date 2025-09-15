Julie Snyder brille sur le tapis rouge entourée de ses deux grands enfants!

Le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux, qui avait lieu ce dimanche à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal, a brillé de mille feux!

Vedettes, créateurs et personnalités du petit écran se sont donné rendez-vous pour célébrer le meilleur de la télévision québécoise!

Parmi les moments les plus remarqués de la soirée, Julie Snyder a créé toute une surprise en arrivant accompagnée de ses deux enfants, Romy (16 ans) et Thomas (20 ans)... qui sont devenus de jeunes adultes!