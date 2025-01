Christine Morency a de quoi célébrer!

«💣💥BOOM💥💣 Je peux pas croire ce que je suis en train d’écrire: On a busté le 200 000 billets vendus pour Grâce!

LA GANG! DEUX 👏 CENT 👏 MILLE 👏 BILLETS 👏 T@B*RN@K!!! Je m’en remettrai jamais. JA-MÂ!

MERCI tellllllement de me faire vivre ça. Je suis chanceuse sérieux. Des salles de spectacles pleines à craquer, soir après soir, remplies de gens en feu qui sont game de rire de tout! ❤️🥳 Ça été un ESTI DE RÊVE de faire le tour du Québec (et plus loin encore!) pis de vous rencontrer. Je vous le dirai jamais assez ; Vous avez changé ma vie! 🥲 Grâce, c’est mon premier show. Mon bébé. Il est pas parfait, mais il m’a permis d’apprendre mon métier à la vitesse grand V. Ça été la meilleure école pis vous avez été mes meilleurs profs. J’ai hâte de mettre au monde mon deuxième pis de venir chez vous vous le présenter!

Un immense merci d’ailleurs à ceux et celles qui m’ont aidé à le mettre le premier au monde : Étienne Marcoux, Justine Philie, Odrée Rousseau, Charles Dauphinais, Pomme Grenade et toute l’équipe technique! 🫶 Mais d’ici là, je profites des derniers mois de la tournée et drop ici la photo LA PLUS CHAUDE que j’ai jamais vue de ma vie. 🤯🥵😎 NON MAIS!? 👑 CHU’ TU ASSEZ QUEEN OU QUOI!?! MERCI encore tellement. C’est vous autres c’te plaque-là! 🤘🤍 J’VOUS AIME, CALICE! 🫶»

Toutes nos félicitations à Christine Morency pour cette importante distinction dans le monde du spectacle!