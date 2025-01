Voici ce que Christine Morency fait de ses vacances dans le sud

Christine Morency est une habituée des voyages dans le sud et cette année encore elle a trouvé un moyen de nous faire rire.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

En décembre, Christine Morency était en vacances avec sa mère dans un pays chaud. En plus d’avoir accès à plusieurs photos et vidéos de son voyage, on a alors été gâtés en moments cocasses.

La co-animatrice de Complètement midi! a publié sur son compte Instagram dans laquelle elle demande «Qu’est-ce qu’on dit quand on croise un Québécois?» à deux personnes rencontrées pendant son voyage. Le premier, Leo, de qui elle s’est rapprochée cette semaine, s’est exprimé avec une expression québécoise assez crue et la seconde, de la même façon. C’était hilarant de les voir utiliser ces termes plutôt vulgaires avec une telle candeur.

On n'est pas surpris de savoir que l’humoriste se fait des amis partout où elle passe, elle est tellement sympathique. On souhaite de merveilleuses vacances à Christine Morency et sa maman!

